В сборной России по футболу есть "антипрививочники" - Карпин

В сборной России по футболу вакцинировано около 70% участников, сообщил журналистам главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, среди спортсменов нет единого мнения о вакцинации от коронавируса. "По-разному футболисты у этому относятся. Кто-то привит, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится, кто-то что-то еще. То есть так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться, но это лично мое мнение. Но заставлять можно кого-то или нет – это уже не мой вопрос. Сейчас сборная процентов на 70 привита. Логика отказников? Антипрививочники, наверное", - заявил тренер.