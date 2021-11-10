10 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
3D портреты участников Великой Отечественной войны (2021) | Фото: пресс-служба &quot;Молодая Гвардия Тюменской области&quot;

Слабовидящим тюменцам подарят 3D-бюсты членов семьи, ставших героями войны

Родственники участников Великой Отечественной войны, имеющие серьезные проблемы со зрением, получат 3D-бюсты своих близких - героев войны. Первый тактильный портрет уже получила слабовидящая дочь участника военных действий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Молодой Гвардии Тюменской области", из-за пандемии коронавируса, передача бюста осуществлялась с соблюдением всех норм индивидуальной защиты. Создание и передача 3D-портретов организована в рамках проекта "Экобудущее" и приурочено к Международному дню против фашизма и антисемитизма (9 ноября).

3D портреты участников Великой Отечественной войны(2021)|Фото: пресс-служба "Молодая Гвардия Тюменской области"

Проект реализуется на грантовую поддержку всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Бюсты изготавливаются на 3D-принтере из собранного и переработанного пластика по фотографии фронтовика. После переработки пластик загружают в экструдер — машину для непрерывной переработки полимерного сырья. Из него получается филамент для 3D принтера. Затем на компьютере конструируются модели бюстов, которые загружаются в программу. Итоговые команды отправляются на 3D принтер, который по слоям печатает тактильный портрет.

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Теги: 3D-бюст, слабовидящие, герои войны, члены семьи



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