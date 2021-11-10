В Свердловскую область поступило почти 60 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В медицинские учреждения Свердловской области в скором времени поступит очередная партия вакцины против коронавируса. Еще 59 тыс. 850 доз "Спутника V" (Гам-КОВИД-Вак) было доставлено в регион накануне, сообщает местный оперштаб.

Вся партия уже планомерно распределяется по медицинским учреждениям региона. При этом в оперативном штабе отметили, что общий объем поставок этой вакцины в Свердловскую область превысил 1,5 млн доз.

Напомним, что "Спутника Лайт" в регионе нет. По словам замгубернатора Павла Крекова, вакцины в области достаточно - это "Спутник V".

"Мы ожидаем ее поступление. Точной даты я назвать не могу, это зависит от федерального оператора и наличия вакцины у производителя. Но думаю, что в ближайшее время она появится на территории области и преимущественно будет идти для повторной вакцинации тех, кто в ней нуждается", - добавил Креков.

Вчера он также сообщил, что почти 40% жителей Свердловской области уже сделали прививку от коронавируса.