К Apple Pay стало возможно привязать карту "Мир"

Компания Apple разрешила подключать к своему сервису Apple Pay карты российской платежной системы "Мир" – соответствующий вариант появился в меню "Способы оплаты" на гаджетах американского производства, например, iPhone. Ранее пользователи могли выбрать только из систем Visa, MasterCard и American Express.

В июле этого года восемь российских банков, среди которых есть крупнейшие и системообразующие, начали подключать карты национальной платежной системы "Мир" к сервису Apple Pay. Подключение было анонсировано еще в феврале этого года. Воспользоваться сервисом смогут клиенты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Почта банка", банка "Центр-инвест", "Тинькофф банка" и Примсоцбанка.

До сих пор держатели карт "Мир" могли подключать их к сервисам Mir Pay и Samsung Pay.