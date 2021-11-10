Прокуратура проверит, кто украл 50 миллионов при ремонте трассы Екатеринбург - Тюмень

Из бюджета РФ при ремонте трассы Екатеринбург - Тюмень было похищено 50 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, что для выполнения работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)" между ФКУ "Уралуправтодор" и АО "ДЭП № 8" был заключен государственный контракт. Также для выполнения работ акционерное общество заключило договоры субподряда с ООО "Вест".

"Субподрядчиком в подтверждение исполнения договоров переданы акты о выполненных работах, содержащие сведения о завышенных понесенных расходах. На основании недостоверных документов заказчиком оплачены услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги. Таким образом, представителями организации из федерального бюджета Российской Федерации похищены денежные средства в размере более 50 млн рублей", - пояснили в прокуратуре.

После того, как материалы проверки были передали в следственную часть УТ МВД России по УрФО, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.