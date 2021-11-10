10 Ноября 2021
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Политика Приволжский ФО В России
Рустам Минниханов (2021) | Фото: president.tatarstan.ru

Шестерых депутатов "ЕР", голосовавших против закона о региональной власти, не будут исключать из партии

Шесть депутатов "Единой России" проголосовали накануне против закона о региональной публичной власти – они представляют Татарстан. Это Илья Вольфсон, Айдар Метшин, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев, Айрат Фаррахов и Рустам Калимуллин (всего от Татарстана у партии 14 депутатов в Госдуме). Еще несколько депутатов от Татарстана не голосовали по этому вопросу, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее Татарстан стал одним из немногих регионов, которые дали отрицательный отзыв на законопроект Клишаса-Крашенинникова. Документ подразумевает как формальное, так и реальное лишение части полномочий властей субъектов и делает шаг в сторону унитарного государства.

По мнению Айрата Фаррахова, концептуально закон правильный, но с некоторыми пунктами он не мог согласиться. Один из них – законопроект запрещает называть главу региона президентом, а сейчас Татарстан единственный из российских субъектов, где есть президент.

В "Единой России" уже заявили, что наказывать и исключать депутатов от Татарстана, голосовавших вразрез с позицией партии по этому вопросу, не будут.

"В случае с бюджетом (ситуация с исключением из партии депутата Евгения Марченко – прим. ред.) было проведено собрание фракции и принято единогласное решение о безусловной поддержке в первом чтении проекта, в котором заложена реализация послания президента, его поручений и народной программы нашей партии. В случае же с принятием данного законопроекта собрание фракции не проводилось и решение о консолидированном голосовании не принималось", - заявил секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко.

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Теги: единая россия, госдума, первое чтение



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