Пожарные спасли шесть человек из загоревшейся пятиэтажки в Екатеринбурге

Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар в пятиэтажке. Огнеборцы спасли нескольких жителей дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 2 часа 5 минут поступил сигнал о пожаре на улице Токарей. На площади в 2 квадратных метра огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Еще до прибытия пожарных подразделений из него самостоятельно эвакуировались семь человек. С помощью спасательных устройств огнеборцами спасены шесть человек, в том числе ребенок.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.