10 Ноября 2021
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Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В России обсуждают создание пассажирской судоходной госкомпании

В конце сентября на заседании правительственной комиссии по туризму обсуждалась возможность создания единой судоходной госкомпании.

Как ожидается, она станет заказчиком строительства и владельцем пассажирских, а также грузопассажирских судов. Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу, прочим заинтересованным организациям поручено проработать вопрос о целесообразности создания такой компании и источниках ее финансирования.

Доклад в кабмин РФ по этому вопросу должен быть представлен к 30 ноября. Пока о формате и деталях реализации говорить преждевременно, поскольку вопрос анализируется в ведомствах, пишут "Ведомости".

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Теги: судоходство, суда, госкомпания



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