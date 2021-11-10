"Аэрофлот" впервые получит субсидии от государства на региональные рейсы

Авиаперевозчик "Аэрофлот" впервые получит государственные субсидии на выполнение региональных рейсов.

По данным Росавиации, всего власти поддержат перелеты по 372 маршрутам, выделив 9,3 млрд руб. 14 авиакомпаниям. Это на 21% превышает лимиты 2021 года в 7,7 млрд руб.

"Аэрофлоту" достанутся субсидии на девять маршрутов – из Санкт-Петербурга в Апатиты, Белгород, Киров, Нижневартовск, Нижний Новгород, Саратов, Тобольск, Томск и Череповец.

Рейсы будут выполняться на SSJ100, кроме полетов в Томск, на котором будет задействован Airbus 319. Под эти рейсы группа "Аэрофлот" получит до 1 млрд руб. поддержки, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке авиабилетов.