Союз потребителей: ухудшилась школьная еда из-за инфляции

Союз потребителей России направил письмо в адрес кабмина с предложением возместить бюджетам субъектов рост цен на продукты питания, которые используются для приготовления пищи для учеников начальных классов.

Председатель союза Петр Шелищ сообщил, что родители учеников из нескольких регионов заявили об ухудшении качества школьной еды. Речь идет о Пензе, Елабуге, Подмосковье и и других регионов. Отмечается, что по программе бесплатного питания детей кормят только кашами. Теперь их готовят на воде, тогда как в прошлом году — на молоке.

Родители утверждают, что ученики начали просить есть сразу после школы, чего не было в прошлом году.

По информации правительства, обращение направлено в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономики, пишут "Известия".