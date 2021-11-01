02 Ноября 2021
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Происшествия Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Озвучены дата и место прощания и похорон диктора Игоря Кириллова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 11.00 2 ноября состоится отпевание Игоря Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы. В 12.00 – прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища, в – 13.30 погребение на Новодевичьем кладбище", - написал в своём Facebook президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев.

Напомним, о смерти 89-летнего ведущего стало известно 30 октября. По словам помощника диктора, Кириллов "не болел никакой короной". "Он просто не проснулся, ушёл тихо. Никаких приступов не было", - сказал он РБК. Журналист начал работу на телевидении в 1957 г. В 1968-89 гг. он возглавлял дикторский отдел на "Первом канале". Вел программы "Новости" и "Голубой огонёк", часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. С 1965 г. до конца 1980-х вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

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Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Теги: Игорь Кириллов, Новодевичье кладбище



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