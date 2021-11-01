01 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
ключи от квартиры (2016) | Фото:informaplus.ru

В Башкирии глава района выделил сиротам аварийное жильё

48-летнему бывшему главе администрации Белорецкого района Владиславу Миронову вменили выделение сиротам аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

По версии следствия, в 2012-2014 гг. Миронов предоставил 16 сиротам купленные администрацией на вторичном рынке жилые дома без осмотра их санитарного и технического состояния межведомственной комиссией. Прокурорская проверка показала, что общий физический износ домов, срок эксплуатации которых в момент покупки был 52-86 лет, превышал 50 %. Выводы прокуратуры подтвердили проведенные по уголовному делу экспертизы, согласно заключениям которых, построенные дома небезопасны и непригодны для жизни.

Чиновник попал под "уголовку" по статье "Злоупотребление полномочиями". Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Белорецкий межрайонный суд.

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В Башкирии глава района выделил сиротам аварийное жильё

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Теги: Владислав Миронов, Белорецкий район, квартира, аварийное жильё



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