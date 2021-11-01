В Башкирии глава района выделил сиротам аварийное жильё

48-летнему бывшему главе администрации Белорецкого района Владиславу Миронову вменили выделение сиротам аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

По версии следствия, в 2012-2014 гг. Миронов предоставил 16 сиротам купленные администрацией на вторичном рынке жилые дома без осмотра их санитарного и технического состояния межведомственной комиссией. Прокурорская проверка показала, что общий физический износ домов, срок эксплуатации которых в момент покупки был 52-86 лет, превышал 50 %. Выводы прокуратуры подтвердили проведенные по уголовному делу экспертизы, согласно заключениям которых, построенные дома небезопасны и непригодны для жизни.

Чиновник попал под "уголовку" по статье "Злоупотребление полномочиями". Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Белорецкий межрайонный суд.