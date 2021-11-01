01 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
цар, чвк вагнера, центрально-африканская республика, российские инструкторы (2021) | Фото: dambiev.livejournal.com

Армия Центральноафриканской республики отразила посягательство на президентский дворец

Вопиющее преступление против мира произошло сегодня в Центральноафриканской Республике. Как сообщает местная пресса, автобус МИНУСКА (Многопрофильной миссии ООН) без разрешения въехал на территорию президентской резиденции в Банги. Охрана дворца обнаружила, что представители египетского контингента незаконно вели съемку территории. На требование остановиться «голубые каски» не отреагировали, и тогда, согласно инструкции, солдаты сделали предупредительный выстрел в воздух.

После этого автобус на большой скорости покинул территорию резиденции. На выезде он сбил девочку, от полученных травм так скончалась. Миротворцы скрылись на собственной базе.

Это не первый позорный эпизод в истории контингента ООН в ЦАР. «Голубые каски» уже неоднократно совершали убийства, провоцировали автокатастрофы, а также оказывались пойманы на контрабанде полезных ископаемых. Однако по наглости этот инцидент не имеет равных.

О контингенте ООН идет дурная слава, и жители республики неоднократно ставили вопрос о его полном выводе. Беззащитной страна после этого не останется: в отличие от миротворцев ООН, российские инструкторы, которых в СМИ зачастую определяют как сотрудников «ЧВК Вагнера», пользуются безупречной репутацией, и действительно способны защитить мир в стране и жизни людей.

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Армия Центральноафриканской республики отразила посягательство на президентский дворец

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Теги: цар, центральноафриканская республика, минуска, банги, чвк вагнера, оон



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