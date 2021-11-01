Переизбран глава Ханты-Мансийского района Югры

На заседании думы переизбран глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

Ранее на конкурс документы подали три претендента. На собеседовании кандидаты представили программы по развитию муниципального образования, ответили на вопросы членов комиссии о планах по организации работы исполнительных органов местного самоуправления. Конкурсный отбор прошли Александр Витвицкий и Кирилл Минулин, представившие свои программы депутатам думы. 1 ноября состоялось открытое голосование, по итогам которого полномочия главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина продлены на пять лет.

"Кирилл Минулин представил детальную программу развития нашего района, учитывающую особенности территорий, возможности и приоритеты развития всех сфер жизни муниципалитета, дорожные карты и предложения в стратегию развития, разработанные по итогам встреч с жителями и стратегических сессий, – сказала спикер районной думы Елена Данилова, комментируя итоги голосования. – Как основные приоритеты обозначены развитие экономического потенциала, поддержка малого и среднего бизнеса, строительство и модернизация инфраструктуры ЖКХ, качественные образование и досуг, создание современных общественных пространств, сбалансированность бюджета. Реализация программы, по моему мнению, обеспечит успешное развитие сельских поселений и повышение качества жизни сельчан".