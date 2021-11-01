В Лангепасе сменился мэр

На своем первом заседании дума Лангепаса VII созыва объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Документы принимали с 10 по 24 октября. В итоге в первенстве участвовали Сергей Горобченко и Владимир Горолевич. Сегодня комиссия рекомендовала думе обсудить кандидатов. В кресло главы одного из опорных городов "Лукойла" сядет Сергей Горобченко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Главная ценность и гордость нашего города – его жители. Намеченные планы мы будем реализовывать совместно с лангепасцами, опираясь на тот мощный фундамент, который формировался в городе в течение прошедших периодов. И судить о нашей работе будут не по отчетам, а по уровню удовлетворенности населения жизнью в городе", сказал мэр.

В планах у главы муниципалитета — выполнение важных задач: например, модернизация и развитие ЖКХ, привлечение инвестиций в экономику города, реализация проектов частного государственного партнёрства, развитие комфортной городской среды и многое другое.

Горобченко родился в 1978 г. в Омской области. В 2001 г. окончил юридический факультет Уральской государственной юридической академии. В апреле 2003 г. начал службу в органах прокуратуры Югры. В разное время занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Сургутского района. С июля 2008 г. работал заместителем прокурора Нижневартовского района, с 2010-го – прокурором Лангепаса.