Депутата Госдумы хотят исключить из "ЕР" за голосование против бюджета

Комиссия по этике «Единой России» выступила с предложением исключить депутата Государственной думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении. Об этом говорится на сайте ЕР.

Депутат тогда объяснил свои действия тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, который касался строительства центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. Как отметил Марченко, он не смог спросить главу Минфина ни во время обсуждения проекта бюджета, ни во время первого чтения.