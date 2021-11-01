01 Ноября 2021
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Общество СЗФО
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

Новгородская область продлит нерабочие дни еще на неделю

Новгородская область стала первым регионом России официально объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил губернатор Андрей Никитин. Пока ситуация в регионе ухудшается, заболеваемость продолжает расти, несмотря на введение ограничений с 30 октября. По мнению руководства области это связано с инкубационным периодом заболевания.

Ранее президент России Владимир Путин, объявляя с 30 октября по 8 ноября нерабочие дни, дал регионам право продлять этот период, если они сочтут нужным на основе данных по эпидситуации.

Между тем, сегодня на заседании оперштаба при правительстве РФ глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что благодаря введению нерабочих дней уменьшилось количество пациентов, находящихся под наблюдением. "Это фактически дает второе дыхание для регионов", – отметил министр здравоохранения.

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Новгородская область продлит нерабочие дни еще на неделю

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Теги: нерабочие дни, продление, новгородская область



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