Россияне жалуются на принуждение к работе в "нерабочие дни" – Конфедерация труда

Россияне начали жаловаться на принуждение к работе во время так называемых "нерабочих дней", объявленных президентом Владимиром Путиным.

"У нас уже есть десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках вывести сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снизить зарплату. Разбираемся с каждым случаем отдельно", - цитирует "Интерфакс" президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко. Он не исключил, что после разбирательств с работодателями последуют жалобы в прокуратуру.

"Чаще всего оказывается достаточно нормального правового разъяснения со стороны профсоюза. Но если приказы и локальные акты работодателя уже выпущены, и он упорствует, настаивая их на правомочности, материалы направляются в прокуратуру и инспекции по труду", - сказал профсоюзный лидер.