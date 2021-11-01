Иван Сакал переизбран главой Приуральского района Ямала

Сегодня в Аксарке прошло второе заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Приуральского района. В итоге главой муниципалитета переизбран Иван Сакал, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

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Перед комиссией выступили Александр Филиппов, Иван Сакал, Александр Кручинин и Алексей Канев. Они представили свои программы развития района на ближайшие годы, а также ответили на вопросы членов комиссии. Финалистами стали Иван Сакал и Алексей Канев. Они вновь представили свои программы, но уже депутатам думы Приуральского района. Парламентарии проголосовали за Ивана Сакала.

"У нас одна цель – сохранить вектор развития и обеспечить улучшение качества жизни приуральцев по всем показателям. История и судьба района или города не начинается с избрания нового главы и не заканчивается с его уходом. Но каждый из нас обязан внести свой весомый вклад в развитие родного края", - сказал Сакал.

После состоялась инаугурация.

Напомним, в апреле этого года район был преобразован в муниципальный округ, в который вошли Аксарка, Белоярск и Катравож.