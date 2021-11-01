Суд зарегистрировал иск свердловчанина против системы QR-кодов

Всего третий день Средний Урал живет по системе QR-кодов, запрещающей вход граждан в общественные места без заветного документа, а в Свердловском областном суде уже зарегистрирован первый иск, оспаривающий данный пункт в указе губернатора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

"Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан, без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. Дело передано в производство судье Старкову Максиму Владимировичу. Дата рассмотрения пока не назначена", - сообщили в суде.

Напомним, что еще в начале года, когда история с масками в общественных местах для для свердловчан стала уже привычной, житель Екатеринбурга подал иск к ООО "Региональная сеть предприятий питания" в Чкаловский районный суд из-за отказа сотрудников сети "McDonald's" на Ясной, 2 продавать ему "Coca-Cola" без защитной маски. Мужчина был убежден, что своим отказом его права на заключение договора купли-продажи были нарушены, а требование надеть маску противоречит Гражданскому кодексу РФ.