01 Ноября 2021
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин: На корабль ВМС США в Черном море можно смотреть или в бинокль, или в прицел

Президент России Владимир Путин прокомментировал продвижение западных военных сил к границам РФ.

"Мы знаем с вами, что некоторые наши коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания глобальной ПВО в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - отметил глава государства на совещании с руководством Минобороны в Сочи.

"Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - добавил Путин.

Ранее стало известно, что флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - направляется в Черное море для "проведения операций с союзниками и партнерами по NATO".

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Путин: На корабль ВМС США в Черном море можно смотреть или в бинокль, или в прицел

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Теги: вмс сша, владимир путин, черное море



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