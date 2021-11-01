Путин: На корабль ВМС США в Черном море можно смотреть или в бинокль, или в прицел

Президент России Владимир Путин прокомментировал продвижение западных военных сил к границам РФ.

"Мы знаем с вами, что некоторые наши коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания глобальной ПВО в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - отметил глава государства на совещании с руководством Минобороны в Сочи.

"Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - добавил Путин.

Ранее стало известно, что флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - направляется в Черное море для "проведения операций с союзниками и партнерами по NATO".