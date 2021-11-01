01 Ноября 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова: Лишь 2-5% россиян заболели COVID-19 после полного курса вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что лишь 2-5% россиян заболели коронавирусной инфекцией после получения обоих компонентов прививки.

"Это очень хороший показатель для вакцины", - заявила она в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет.

Попова также констатировала, что около 0,25% россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевают повторно.

В июле она заявляла, что COVID-19 повторно заражаются не больше 1% переболевших граждан России. Попова отметила, что эта статистика может быть неточной, потому что "надо разбираться", как поставили прошлый диагноз.

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Попова: Лишь 2-5% россиян заболели COVID-19 после полного курса вакцинации

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Теги: анна попова, вакцинация, повторное заражение



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