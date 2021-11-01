В Екатеринбурге определились с подрядчиком на строительство Ледового городка

В уральской столице определились с подрядчиком, который в этом году будет создавать ледовую сказку на Площади 1905 года. Как следует из информации на сайте госзакупок, победителем в конкурсе на строительство ледового городка стал ООО "Айс-проект 2000", которое занималось возведением городка и в прошлом году.

На втором месте оказался ООО "Уральский центр инновации", который уже участвовал в аналогичном конкурсе в 2016 году, но проиграл. Вероятно, дело в повышении стоимости работы на 100 тыс. рублей.

Напомним, что этой зимой город готов потратить на создание новогодней сказки 23 млн 350 тыс. рублей, а тема городка заявлена, как "Новогоднее царство, Тридевятое государство". Высота искусственной елки в этом году составит 50 м, а ее украшения будут состоять из иллюминации в 5,4 тыс. лампочек.

Яркая иллюминация украсит не только сам городок, но и улицы мегаполиса. В этом году пройдет традиционный конкурс "Новогодний Екатеринбург-2022", в рамках которого учреждения и организации украсят свои фасады и входные группы.

Официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря: для гостей будет организована развлекательная программа, а завершит праздник фейерверк. В новогоднюю ночь вся площадь будет открыта для посещения. Состоится концерт, а в полночь, после поздравления Владимира Путина, небо вновь озарят праздничные залпы фейерверка.