В Челябинске более 100 водителей маршруток поставили прививку от коронавируса

В Челябинске за один день от коронавируса вакцинировали более 100 водителей маршруток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Прошла массовая вакцинация сотрудников 15 транспортных предприятий частных перевозчиков.

Председатель "Союза перевозчиков города Челябинска" Александр Исаев считает, что водители ежедневно перевозят много пассажиров, важно прививаться, чтобы обеспечить безопасность всех участников перевозок. Он отметил, что на данный момент значительная часть работников транспортных предприятий уже вакцинирована.