01 Ноября 2021
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

"Очень сложная ситуация": Путин поручил Минобороны помочь гражданским в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин сегодня на совещании с военным командованием страны в Сочи высказался по поводу эпидемии коронавируса. "У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч заболевших! Такого никогда не было!" – возмутился президент.

Глава государства поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что в стране есть необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей на фоне пандемии.

Путин рассказал, что "в ближайшее время в России начнут использоваться не только вакцины от коронавируса, но и лекарственные препараты, они на подходе". Но все же вакцинацию президент рассматривает как главный метод борьбы с COVID-19: "Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию". По словам президента, "вакцинация – реальное спасение от смерти от коронавируса и тяжелого течения заболевания".

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"Очень сложная ситуация": Путин поручил Минобороны помочь гражданским в борьбе с коронавирусом

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Теги: владимир путин, минобороны, вакцинация, борьба с коронавирусом



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