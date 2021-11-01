Единый центр вакцинации от COVID-19 открылся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени

Единый центр вакцинации от COVID-19 открылся в Легкоатлетическом манеже на ул. Луначарского, 12 в Тюмени. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Ежедневно с 8.00 до 20.00 поставить прививки от коронавируса в нем могут до 900 человек. Там представлены сразу все поликлиники города. Работают 11 постов.

"Всех тюменцев встречают волонтеры, на входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Что важно, логистика пункта выстроена так, что потоки не пересекаются. Те, кого уже вакцинировали, уходят через отдельный выход. В последнее время желающих сделать прививку от коронавируса стало больше. На некоторых пунктах наблюдались очереди. Площадь Легкоатлетического манежа позволяет этого избежать. Если вы еще не привились от коронавируса, призываю в нерабочие дни посетить пункты вакцинации. Они есть во всех поликлиниках и во многих общественных местах, например, в торговых центрах. Доступ к ним открыт и сейчас", - обратился к жителям области губернатор.

Он подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным средством борьбы с коронавирусом.

Напомним, 26 октября губернатор Александр Моор объявил, что на время нерабочих дней вводится аналогичный московскому локдаун. С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования.

Прививочные пункты работают полный рабочий день.