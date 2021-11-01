01 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Андрей Фурсов (2021) | Фото: Накануне.RU

Андрей Фурсов: Ультраглобалисты не добились всех своих целей, поэтому анонсируют новую пандемию

Запуском режима пандемии ультраглобалисты всех своих целей не добились, поэтому уже анонсируются новые, более страшные пандемии. Об этом пишет телеграм-канал "Говорит Фурсов", который публикует выдержки из выступлений историка Андрея Фурсова.
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Даже запугав население и введя невиданные меры социального контроля, создав ситуацию, когда "люди превращаются в надсмотрщиков по отношению к самим себе и друг к другу", планировщики кризиса чувствуют, что всех целей они не добились. Сопротивление нарастает, да и ущерб, по-видимому, превзошел ожидания организаторов, полагает эксперт.

Десять лет назад идеолог глобализма Жак Аттали заявил, что для установления Нового мирового порядка и мирового правительства нужна пандемия. Весной Борис Джонсон, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и несколько руководителей стран из разряда "мелких разменных монет", а также ВОЗ опубликовали совместное заявление, точнее, требование передачи власти мировому правительству.

Как пишет телеграм-канал "Седьмая печать", последняя статья Дмитрия Медведева об "уроках" пандемии - это практически подобная программа, которую предлагается осуществить в ближайшие несколько лет. В ней говорится о необходимости усиления роли ВОЗ с приданием "полномочий по принятию в чрезвычайной ситуации (например, в условиях пандемии) значимых мобилизационных решений в интересах всего мирового сообщества". Также Медведев призывает сдать национальные интересы: "все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами". Кроме того, говорится о поражении в правах и сегрегации людей на два сорта под предлогом ковида, а права граждан объявлены несущественным фактором: "в определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина". Сам Медведев признает, что это сегрегация, но все равно защищает ее как "эффективную" (интересно, для чего, если ни заболеваемость, ни смертность она не снижает).

Медведев призывает подавлять "ковид-диссидентов", то есть тех, которые не поддерживают действия властей, "значительно ущемить права непривитых", которые "вредят не только себе, но и окружающим, особенно детям". Свои обвинения Медведев никак не доказывает. Его статья является "застрельной" и, видимо, призвана обосновать подписание глобального пандемического соглашения, намеченного на конец ноября (оно юридически закрепит диктат ВОЗ) и по сути начать "охоту на ведьм". Напомним, в мае Медведев так же запустил пробный шар в общество насчет добровольно-принудительной вакцинации в интересах государства, которую с июня запустили по всей России.

Самое главное, что результаты вакцинации уже никого, в том числе Медведева, не интересуют. Он даже не призывает их анализировать, а использовать лишь как предлог для установления более жесткого социального контроля и управления ради некоего "общего блага".

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Андрей Фурсов: Ультраглобалисты не добились всех своих целей, поэтому анонсируют новую пандемию

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Теги: Андрей Фурсов, пандемия



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