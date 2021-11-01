В Тюменской области многодетные семьи вовремя получили выплаты на третьего и последующих детей

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, за октябрь направлена в банки для перечисления на счета жителей Тюменской области в установленные сроки.

Отметим, что социальные выплаты и пособия направляются в банки (для начисления гражданам) и в отделения почтовой связи (для доставки на дом) не позднее сроков, установленных действующим законодательством. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, предоставляется ежемесячно за текущий месяц не позднее последнего числа месяца.

Все меры социальной поддержки предоставляются в сроки, установленные действующим законодательством: федеральные выплаты — не позднее 26 числа, региональные — не позднее последнего числа месяца.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, — это дополнительная мера социальной поддержки, введенная в рамках реализации национального проекта "Демография" в 2020 году. Выплата предоставляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. В настоящее время выплату в Тюменской области получают около 6 тысяч семей на общую сумму ежемесячно более 70 млн рублей.

Отметим, что в Пермском крае многодетные семьи не получили вовремя выплаты на третьего и последующих детей за октябрь. Деньги должны были прийти 24 октября, однако выплат так и не было. По данным краевого минсоцразвития, причина - задержка федеральных выплат.