01 Ноября 2021
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Газ (2020) | Фото: Накануне.RU

После заключения контракта с "Газпромом" в Молдавии вырастут тарифы на газ для населения

В Молдавии после подписания нового пятилетнего контракта с "Газпромом" вырастут тарифы на газ, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Глава правительства добавил, что Молдавии все-таки удалось добиться выгодной цены на газ - $450 за тысячу кубометров в ноябре, в декабре она опустится ниже $400. Он напомнил, что в среднем по европейскому рынку стоимость тысячи кубометров газа составляет от $900. Спыну не уточнил, на сколько предполагается повысить тарифы для населения.

"Главный урок, который вынесло правительство из газового кризиса - сани надо готовить летом, а велосипед зимой. Мы должны серьезно заняться вопросами энергетической безопасности страны, которой уделялось раньше недостаточно внимания", - цитирует Спыну ТАСС.

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После заключения контракта с "Газпромом" в Молдавии вырастут тарифы на газ для населения

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Теги: молдавия, тарифы, газпром, контракт



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