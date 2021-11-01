После заключения контракта с "Газпромом" в Молдавии вырастут тарифы на газ для населения

В Молдавии после подписания нового пятилетнего контракта с "Газпромом" вырастут тарифы на газ, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Глава правительства добавил, что Молдавии все-таки удалось добиться выгодной цены на газ - $450 за тысячу кубометров в ноябре, в декабре она опустится ниже $400. Он напомнил, что в среднем по европейскому рынку стоимость тысячи кубометров газа составляет от $900. Спыну не уточнил, на сколько предполагается повысить тарифы для населения.

"Главный урок, который вынесло правительство из газового кризиса - сани надо готовить летом, а велосипед зимой. Мы должны серьезно заняться вопросами энергетической безопасности страны, которой уделялось раньше недостаточно внимания", - цитирует Спыну ТАСС.