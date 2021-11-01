Более 50% тюменского бюджета направят на социальные расходы

Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области планируется увеличить с 41% в 2021 году до 53% в 2022 году. Об этом доложил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

"Наша важнейшая цель в сфере бюджетной политики – безусловно гарантировать выполнение всех социальных обязательств в интересах жителей региона. Мы видим, что бюджет складывается напряженный. Поэтому на первый план выходит задача по разумной экономии и максимально эффективному использованию средств областной казны", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Общий объем расходов на социальные нужды в 2022 году предусмотрен в сумме более 102,6 млрд рублей, в том числе на социальную политику – 42 млрд рублей, на образование – 37 млрд рублей, на здравоохранение – 18 млрд рублей, на культуру – 2,8 млрд рублей, на физкультуру и спорт – 2,3 млрд рублей.

"Региональный бюджет из года в год становится все более социально направленным. В 2023 году доля социальных расходов должна составить 56%, в 2024 году – 58%", – сообщил Михаил Таранов.

Затраты областного бюджета в таких сферах, как транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, водное и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году превысят 27,4 млрд рублей. Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 12,6 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета Тюменской области на 2022 год прогнозируется в размере более 232 млрд рублей, доходы запланированы в размере 194,6 млрд рублей. В качестве источников покрытия возникающего дефицита Михаил Таранов назвал размещение облигационного займа, а также коммерческие заимствования и бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.