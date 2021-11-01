Свердловчане с антителами смогут заказать QR-код через Госуслуги. Но это не точно

Жители Свердловской области, имеющие антитела, смогут подать заявление на оформление QR-кода через портал Госуслуг. По крайней мере, именно такую информацию озвучивают жителям города в поликлинике, сообщает читатель Накануне.RU.

По словам читательницы, ранее она уже подавала заявление на получение заветного кода, поскольку переболела коронавирусом и не обращалась в больницу. Сегодня же девушке позвонили из поликлиники и сообщили о новом плане действий.

"Мне днем позвонили из моей поликлиники по поводу моего заявления на получения QR. Мне объяснили, что те, кто не обращался в больницу, но есть антитела, как в моем случае, нужно с 8 ноября снова подать заявку на Госуслугах, и они должны его дать, так как с 8 ноября появятся разъяснения о том, как оформлять QR-код тем, у кого есть антитела", - рассказала девушка.

Накануне.RU обратилось в оперативный штаб по Свердловской области за подтверждением информации, однако на момент публикации так и не получило соответствующего комментария. Напомним, что вопросом о гражданах с антителами мы задавались еще 27 октября, однако и тогда оперштаб не смог прояснить ситуацию. Будут ли граждане с антителами получать QR-коды? Как их можно получить? Что делать таким гражданам, если код не пришел? Все эти вопросы, вероятно до следующего понедельника, так и останутся без ответа.

Напомним, что QR-коды в Свердловской области действуют с 25 октября. Губернатор Евгений Куйвашев, который ввел режим кодов, ушел на три недели в отпуск. Ранее его заместитель Павел Креков обещал, что "введение QR-кодов – это только начало".

Тем временем в Екатеринбурге на "Авито" появились объявления, предлагающие новый вид услуг - шопинг по QR-коду. Горожане, имеющие заветный документ, предлагают совершить в торговых центрах покупки для тех, у кого кода нет, и доставить к самой квартире. Цена вопроса варьируется от 300 до 500 руб.