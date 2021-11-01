ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене

ФСБ завершила расследование дела о государственной измене в отношении журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Как сообщил источник "Интерфакса", обвиняемый и адвокаты начали знакомиться с материалами.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

В августе Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности – с двойной решеткой и сигнализацией.