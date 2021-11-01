В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти не давали добро на признание иностранных прививок

01 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России Ленинградская область
Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти не давали добро на признание иностранных прививок

В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщили, что не давали разрешения на признание QR-кодов прививки иностранной вакциной при посещении музеев и театров.

"Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что при посещении театров и музеев власти региона разрешили признавать QR-коды вакцинации иностранной вакциной. Сообщалось, что решение согласовано с губернатором региона и главным санитарным врачом области.

Отметим, что на федеральном уровне сейчас в России не признана ни одна иностранная вакцина.

Между тем, ТАСС со ссылкой на директора департамента физкультуры и спорта правительства Югры Сергея Артамонова сообщает, что в автономном округе иностранную прививку будут признавать при визите на спортивные объекты. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что для привитых зарубежными препаратами ограничений не будет и в других ситуациях, где нужен QR-код.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти не давали добро на признание иностранных прививок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роспотребнадзор, qr-код, ленобласть, югра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети