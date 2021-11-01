В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти не давали добро на признание иностранных прививок

В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщили, что не давали разрешения на признание QR-кодов прививки иностранной вакциной при посещении музеев и театров.

"Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что при посещении театров и музеев власти региона разрешили признавать QR-коды вакцинации иностранной вакциной. Сообщалось, что решение согласовано с губернатором региона и главным санитарным врачом области.

Отметим, что на федеральном уровне сейчас в России не признана ни одна иностранная вакцина.

Между тем, ТАСС со ссылкой на директора департамента физкультуры и спорта правительства Югры Сергея Артамонова сообщает, что в автономном округе иностранную прививку будут признавать при визите на спортивные объекты. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что для привитых зарубежными препаратами ограничений не будет и в других ситуациях, где нужен QR-код.