Сама бежит за насильником в отель. В интернете появились кадры со студенткой РГППУ, заявившей об изнасиловании

В деле об изнасиловании студентки РГППУ появились новые сведения. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с наружных камер видеонаблюдения возле гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры также засекли студентку с неизвестным мужчиной в маске и в подъезде самой гостиницы. Ранее девушка заявляла, что из парка Павлика Морозова, где, по ее словам, изнасиловали впервые, в гостиницу ее тащили силой, однако на видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим насильником.

Как сообщает telegram-канал, через несколько минут после приезда, девушка удалилась с мужчиной (вероятно в магазин) и вернулась в гостиницу с пакетом, мороженым и соком. После этого гости взяли ключи и поднялись в номер. Спустя час камеры зафиксировали, как студентка одна выбегает по лестнице из гостиницы.

По словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом парком Павлика Морозова, там ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал. Пострадавшая утверждает, что преступник угрожал, что зарежет ее. Прохожие не помогли, потому студентка подчинилась насильнику. В парке издевательства не закончились. Преступник угрозами затащил ее в такси, а после - в гостиницу "Ямал". В ситуацию не вмешались ни таксист, ни сотрудники гостиницы. Сбежать жертве преступления удалось только когда насильник уснул.

Она обратилась в полицию, однако правоохранители решили, что девушка занималась проституцией и ей не заплатил клиент. В итоге заявление все же было принято, однако саму студентку предупредили, что ей может грозить обвинение за ложный донос.

Местные telegram-каналы сообщают, что будто бы подозреваемый в преступлении уже ранее сидел в колонии. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

В соцсетях пострадавшая столкнулась с хейтом - ее оскорбляют и обещают слить запрещенному в России "Мужскому государству" - сообществу, которое было признано экстремистским и которое неоднократно устраивало травлю женщин. Впрочем, нашлись и те, кто поддерживает студентку - по предварительным данным, ей удалось собрать 100 тыс. руб. на адвоката.