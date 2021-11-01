Напомним, многие члены кабмина уже переболели коронавирусом, среди них, в частности, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, его заместитель Дмитрий Волков, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас уровень вакцинации среди сотрудников аппарата правительства составляет более 80%, уточнил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Участникам очных совещаний теперь необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание.

В аппарате российского правительства ввели QR-контроль, сообщили в пресс-службе кабминистров.

На очных совещаниях в аппарате правительства будут требовать QR-код





