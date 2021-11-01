В Ачинске директором школы назначили бывшего замначальника СИЗО

В Ачинске (Красноярский край) кадровая комиссия управления образования города рекомендовала назначить директором местной школы №11 бывшего заместителя начальника СИЗО-3 Евгения Мартынова.

По данным "7 канал Красноярск", Мартынов много лет работал в системе исполнения наказаний. Впрочем, в последнее время он возглавлял центр социальной помощи семьи и детям. Сообщается, что у него есть высшее образование, также новый директор школы прошел переподготовку в области менеджмента в образовании. Мартынов заявил, что "готов применять полученные знания, чтобы в учебном заведении было комфортно как детям, так и сотрудникам".

Как отнеслись к назначению нового директора коллектив, дети и их родители – пока неизвестно. Кроме экс-замначальника СИЗО на должность претендовали еще три человека.

Мэр Ачинска Александр Токарев выбор кандидатуры объяснил высокими требованиями к руководителям в сфере образования: "Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного. Безусловно, предыдущий опыт Евгения Юрьевича по взаимодействию с образовательными организациями и навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности".