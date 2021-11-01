01 Ноября 2021
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Экономика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Проект бюджета Челябинской области на 2022 год внесли в ЗСО

Проект бюджета Челябинской области на 2022 год и плановый период внесен в Законодательное собрание региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Расходы бюджета сформированы за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов, коммерческих заимствований не будет. Расходы составят 253,2 млрд рублей, на 18% больше по сравнению с бюджетом текущего года.

Традиционно 70% расходов будет направлено на социальную сферу. Будет увеличено финансирование на здравоохранение, образование, на соцподдержку жителей, на развитие физкультуры и спорта. Почти в полтора раза увеличены расходы в сфере культуры. На 25% увеличены расходы на газификацию. Также вырастут расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры и развитие дорожной отрасли.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что бюджет предстоящего периода можно назвать бюджетом развития.

"Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года", - подчеркнул глава региона.

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Проект бюджета Челябинской области на 2022 год внесли в ЗСО

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Теги: бюджет, проект, расходы, ЗСО,



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