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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Житель Тувы, подозреваемый в убийстве двух девочек, арестован

Жителю Тувы предъявлено обвинение в убийстве двух девочек. Мужчина арестован, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

31 октября в Кызыле обнаружили двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Младшая скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний молодой человек, который снимал комнату у матери погибших девочек.

По версии следствия, мужчина вернулся домой около 22 часов 30 октября. Там он несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. Уже ночью подозреваемый вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

В мэрии Кызыла сообщили, что молодой человек ранее был судим, он находился в федеральном розыске. Мать погибших была ранее судима и состояла на учете полиции.

Сообщалось, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

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Житель Тувы, подозреваемый в убийстве двух девочек, арестован

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Теги: тува, девочки, сестры, убийство



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