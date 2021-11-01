01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцев, нарушающих масочный режим, будут наказывать: начались рейды

В Екатеринбурге пассажиров общественного транспорта и посетителей торговых центров накажут за нарушение масочного режима. По итогу первого рейда, который прошел в минувшие выходные, уже составлено 187 протоколов об административном правонарушении.

Общественный транспорт на одной из центральных улиц города сегодня проверяла комиссия из представителей городской ГИБДД и муниципальной транспортной инспекции. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов.

Основной целью мероприятия стало предотвращение появления граждан без средств индивидуальной защиты – санитарно-гигиенических масок, которые должны обезопасить пассажиров, а также работающих на линии водителей и кондукторов, от возможного заражения COVID-19.

Как показали результаты рейда, проводившегося на улице 8 Марта, в подавляющем большинстве случаев граждане находятся в средствах защиты, тем не менее инспекторы напоминали кондукторам о необходимости контроля за соблюдением санитарных правил. Особо контролёры отметили наличие в салонах автобусов (как муниципальных, так и частных) листовок с информацией о том, что вход разрешается только в средствах защиты.

Если же представители контрольных органов выявляют несознательных граждан, которые по каким-то причинам наотрез отказываются надевать маски, то, помимо разъяснений, к ним могут применяться меры административного воздействия.

Стоит отметить, что подобные профилактические рейды проходят не только в общественном транспорте, но в магазинах и крупных торговых центрах Екатеринбурга. По информации специалистов, только за минувшие выходные на "безмасочников" составлено 187 протоколов об административном правонарушении.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф. Муниципалитет призывает горожан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и не подвергать опасности себя и окружающих.

Напомним, что для снижения роста заболеваемости в Свердловской области ввели систему QR-кодов, которые позволяют не допускать в торговые центры, театры, кинотеатры, рестораны и другие общественные места граждан, не привившихся или не переболевших коронавирусом. Однако даже наличие QR-кода не отменяет правил ношения маски в общественных местах. Между тем, в Свердловской области очередной день устанавливается антирекорд по суточному заражению коронавирусом. Сегодня это число достигло 723, 196 из которых зарегистрировано в Екатеринбурге.

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Екатеринбуржцев, нарушающих масочный режим, будут наказывать: начались рейды

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Теги: масочный режим, нарушение, рейд, административный протокол



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