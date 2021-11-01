Никита Михалков заподозрил УрФУ в получении денег от Фонда Ходорковского

Известный режиссер Никита Михалков заподозрил Уральский федеральный университет в связи с дочерней компанией Фонда Ходорковского (признан в РФ нежелательной организацией) - "Оксфордским Российским фондом" (признан в РФ нежелательной организацией), от которого вуз, по данным Михалкова, якобы ежегодно получает 193 тыс. долларов.

Свои предположения режиссер озвучил в новом выпуске "БесогонTV" – "Дьявол кроется в деталях". В нем Михалков рассуждает о проблемах современного образования в России, уверяя, что в скором будущем из обучающихся как в школах, так и вузах сделают "рабочий скот для транснациональных корпораций".

По его словам, финансовую помощь от "Оксфордского Российского фонда" в стране получают десятки вузов, в числе которых якобы и УрФУ. По данным "БесогонTV", якобы 98% денег (4,2 миллиона долларов в прошлом году) "Оксфордский фонд" получает из Фонда Ходорковского. Более того, у обоих структур совпадают учредители.

Михалков заявил, что помимо того, что якобы УрФУ получает от фонда 193 тыс. долларов в год, так еще и ректор Виктор Кокшаров якобы был замечен в числе студентов другого иностранного фонда – Фонда Джона Смита, занимающегося поддержкой перспективных специалистов из России.

"Что такое перспективный специалист из России, который обучается по лекалам Англии? Он перспективен для Великобритании, обучившись в Англии. Вернувшись в Россию, перспективный студент начинает работать. Если он перспективный, он начинает занимать серьезные посты. Не хочу сказать, что все, кто приехал, вредят стране... Но они становятся ректорами, проректорами, учеными, директорами больших предприятий", - заявил Никита Михалков.

На момент публикации в пресс-службе вуза не смогли оперативно прокомментировать данное заявление.