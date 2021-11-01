01 Ноября 2021
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Андрей Рукосмотров, суд (2021) | Фото: t.me/Tmnoblsud72

Заместителю начальника УФСИН по Тюменской области продлили арест

Заместителю начальника УФСИН по Тюменской области Андрею Рукосмотрову продлили на три месяца срок домашнего ареста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Под арестом Рукосмотров останется до 4 февраля по делу о взяточничестве.

Андрей Рукосмотров, суд(2021)|Фото: t.me/Tmnoblsud72

По версии следствия, полковник внутренней службы получал взятки в виде денег и иного имущества с 2015 по 2018 год. За это он предоставлял руководителям коммерческих организаций госконтракты с УФСИН на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. После этого он обеспечивал приемку ингредиентов и перечислял на расчетные счета организаций оплату. Общая сумма взяток составила 370 тыс. руб.

Следственные органы задержали Рукосмотрова по подозрению во взятках. На данный момент он все еще числится на должности в ведомстве.

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Заместителю начальника УФСИН по Тюменской области продлили арест

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Теги: УФСИН, домашний арест, суд, взяточничество



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