01 Ноября 2021
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автозак, ОМОН (2020) | Фото: Накануне.RU

Красноярское ГУФСИН отметило День автомобилиста "вальсом автозаков"

Управление ФСИН по Красноярскому краю опубликовало в соцсетях и на YouTube видео с "автомобильным вальсом", который исполнили… автозаки.

"В канун Дня автомобилиста водители специальных машин для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных продемонстрировали навыки высшего мастерства, которые используют в повседневной работе", - говорится в описании видео.

"Танец" исполняли шесть "КамАЗов" под вальс "Амурские волны".

"Двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты. Каждый элемент постановки исполнялся на высочайшем профессиональном уровне, поэтому водители заслужили наивысших похвал", - считают в краевом ГУ ФСИН.

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Красноярское ГУФСИН отметило День автомобилиста "вальсом автозаков"

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Теги: фсин, автозак, вальс, поздравление, день автомобилиста



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