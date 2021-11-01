Красноярское ГУФСИН отметило День автомобилиста "вальсом автозаков"

Управление ФСИН по Красноярскому краю опубликовало в соцсетях и на YouTube видео с "автомобильным вальсом", который исполнили… автозаки.

"В канун Дня автомобилиста водители специальных машин для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных продемонстрировали навыки высшего мастерства, которые используют в повседневной работе", - говорится в описании видео.

"Танец" исполняли шесть "КамАЗов" под вальс "Амурские волны".

"Двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты. Каждый элемент постановки исполнялся на высочайшем профессиональном уровне, поэтому водители заслужили наивысших похвал", - считают в краевом ГУ ФСИН.

Примечательно, что под видео отключены комментарии.