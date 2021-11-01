Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $65,6 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,63 миллиарда долларов.

Сильнее всех разбогател совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (на $8,58 млрд, до $33,3 млрд), сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

На второй позиции рейтинга оказался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,76 млрд до $28,8 млрд.

Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на $4,7 млрд, до $28,6 млрд.

Также заметно разбогател совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который попал на пятую строчку рейтинга. Он заработал $7,25 млрд и увеличил свой капитал до $24,5 млрд.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Список возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.