Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $65,6 млрд

01 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Леонид Михельсон (2016) | Фото: kremlin.ru

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $65,6 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,63 миллиарда долларов.

Сильнее всех разбогател совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (на $8,58 млрд, до $33,3 млрд), сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

На второй позиции рейтинга оказался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,76 млрд до $28,8 млрд.

Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на $4,7 млрд, до $28,6 млрд.

Также заметно разбогател совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который попал на пятую строчку рейтинга. Он заработал $7,25 млрд и увеличил свой капитал до $24,5 млрд.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Список возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $65,6 млрд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: миллиардеры, богачи, российский миллиардеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети