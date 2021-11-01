СМИ: Ленобласть признает QR-коды вакцинации иностранными препаратами

В Ленинградской области будут признавать QR-коды, полученные после вакцинации иностранными препаратами от коронавируса – при посещении музеев и театров, передает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

"Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко (губернатор региона – прим. ред.) и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что ни в одном из российских регионов пока не признается иностранная вакцина, также как не признается она на федеральном уровне. Причем если Россия подает документы на признание своих вакцин за рубежом, то европейские и американские производители не спешат подавать документы на регистрацию в России, инициативным образом санитарные власти этого делать тоже не собираются.