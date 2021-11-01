Жителям Троицка отключили воду из-за превышения аммиака в реке Уй

В Троицке из-за ухудшения качества воды в реке Уй приостановлено подача воды жителям. Такое решение принято для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Вода в реке ухудшилась по показателю аммиак. В администрации уточнили, что воды не будет примерно 4-5 часов.

Ранее жители поселка Чкалово в Троицком районе сообщили о массовой гибели рыбы в реке Санарка. По словам жителей, река покрылась пеной. В минэкологии региона сообщили, что были выявлены незначительные превышения по аммиаку в реке. Проверяются версии, как вещество могло попасть в воду, рассматривается как антропогенный фактор, так и природный.