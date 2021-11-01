В пресс-службе Куйвашева опровергли продление отпуска губернатора

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пробудет в отпуске до 11 ноября. Об этом Накануне.RU рассказала пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина, опровергнув слухи о двойном переносе выхода на работу свердловского главы.

"Никаких переносов не было. Отпуск Евгения Владимировича, как и озвучивалось, продлится до 11 ноября", - рассказала Шкерина.

Ранее некоторые телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что выход на работу Евгения Куйвашева откладывается сначала на 13, а позже и на 15 ноября.

В очередной плановый отпуск губернатор ушел 18 октября. Согласно распоряжению главы региона, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября назначен первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.