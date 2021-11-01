"Вакцинация" стала словом года по версии Оксфордского словаря

Редакция Оксфордского словаря (Oxford Languages) – одной из самых авторитетных организаций в области языкознания – назвала слово года: "vax" ("вакцинация").

В редакции заявили, что именно такая, сокращенная форма слова вошла в обиход. Ею обозначают и самую вакцинацию, и вакцину, и образованные от этих слов прилагательные, и глаголы.

К сентябрю этого года использование слова "vax" выросло более чем в 72 раза по сравнению с прошлогодним уровнем, говорится в сообщении организации. Под "vax" также предлагается понимать "полностью вакцинированных" и "сертификат о вакцинации". Часто используемым словом "вакцина" стала примерно в середине марта этого года.

С помощью корня "vax" в английском также обозначают антипрививочников ("антиваксеры").

Эксперты отмечают, что слово "вакцина", конечно же, относится к огромному множеству препаратов, в то же время в этом году оно стало практически синонимом конкретных препаратов – от коронавируса. Препараты от других заболеваний почти не упоминаются.