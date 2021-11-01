01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Очередной антирекорд. На Среднем Урале зарегистрировано еще 723 случая covid-заражения

В Свердловской области очередной день устанавливается антирекорд по суточному заражению коронавирусом. Сегодня это число достигло 723, 196 из которых зарегистрировано в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 158 тыс. 94 человека. Из них выписано в связи с выздоровлением 142 тыс. 449, включая 512 свердловчан, оправившихся от болезни накануне. К сожалению, число скончавшихся среди зараженных также ежедневно растет. Сегодня был зафиксирован еще 31 случай, что увеличивает трагичную статистику до 7 тыс. 504 случаев.

На данный момент состояние 936 госпитализированных оценивается как тяжелое: 603 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 505 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 тыс. 751 человек.

Напомним, что для снижения роста заболеваемости в Свердловской области ввели систему QR-кодов, которые позволяют не допускать в торговые центры, театры, кинотеатры, рестораны и другие общественные места граждан, не привившихся или не переболевших коронавирусом. После этого резко увеличилось число желающих привиться, из-за чего у ТЦ образовались огромные очереди.

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Очередной антирекорд. На Среднем Урале зарегистрировано еще 723 случая covid-заражения

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Теги: коронавирус, смерть, антирекорд, заражение



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