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Общество В России Москва
земли Тимирязевской академии (2021) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Петиция защитников Тимирязевки собрала более семи тысяч голосов

Защитники Тимирязевской академии активно собирают подписи против передачи опытных полей вуза под жилую застройку.

Инициативная группа подготовила петицию, в которой активисты выступают против отчуждения территорий для коммерческого инвестора, а также за выделение денег из федерального бюджета для развития территории академии в учебных и научных целях без привлечения коммерческого инвестора.

На сайте change.org петиция уже набрала 7 281 голосов. В тексте отмечается: "Решение о передачи части земель МСХА под коммерческую застройку вызовет серьезное напряжение в обществе, как это уже было в 2016 году, когда осуществлялась последняя попытка изъять земли академии под жилищную застройку".

Напомним, ученый совет проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. Девелопер обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд рублей и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка опытных полей грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса.

В 2016 году планировалось передать еще большую территорию — свыше сотни гектар. Тогда дело дошло до президентской прямой линии, в ходе которой Владимир Путин призвал "оставить вуз в покое".

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Петиция защитников Тимирязевки собрала более семи тысяч голосов

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Теги: Тимирязевская академия, ЛСР, застройка



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