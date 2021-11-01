Булат Нигматулин раскритиковал вариант стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года

К 2050 году Минэк ожидает, что стоимость электроэнергии может подскочить на 26%, а углеродоемкость снизится в шесть раз. Впрочем, член Генсовета "Партии Дела", генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин уверен, что не существует методологии, которая могла бы предсказать подобное удорожание электроэнергии через 30 лет. По его мнению, стратегия оставляет тягостное впечатление и подготовлена, вероятно, "профнепригодными специалистами".

Нигматулин рассказал, как определяется стоимость электроэнергии, уточнив, что цена электроэнергии состоит из двух частей — генерация и сети. Половина цены — это генерация, 50% генерации в России — газовая, цену которой до 70–80% составляет цена газа.

"Как они собрались прогнозировать цену газа внутри страны до 2050 года?" — задается вопросом эксперт, слова которого приводит пресс-служба "Партии Дела". Ключевой вещью в стратегии развития, поясняет Нигматулин, должна быть цена газа на внутреннем рынке. Вторая часть цены — это операционные затраты, затраты на реновацию, договоры поставки мощности, это новое строительство и возвращение инвесторам по очень льготным тарифам их затраты на инвестиции. Например, по атомным станциям на 20 лет предоставляли льготную ставку под 15% годовых. Примерно похожая ситуация и на тепловых станциях, приводит данные энергетик.

"За такой льготный возврат инвестиций тоже отвечает Минэкономразвития. И как в таких условиях можно делать прогнозы на 30 лет вперед? Я думаю, что авторы стратегии просто не знают, как формируется цена на электроэнергию", — считает эксперт.

Булат Нигматулин также подчеркнул, что сегодня в России цена на электроэнергию сверхвысокая. По данным, которые он приводит, в 2020 году затраты конечного потребителя на электроэнергию в долях ВВП составляет 4,5%, в США — 2%, в ЕС — 2,5%. Во всех странах, в которых электроемкость экономики выше, чем у нас, затраты конечного потребителя на электроэнергию составляют 2,7% в долях ВВП.

"У нас 4,5%, у них 2,7%. Вот о чем нужно сейчас говорить", — заявил он.

В стратегии развития также обозначены ожидания по снижению углеродоемкости в шесть раз. Однако, тут нужно обратить внимание на то, что Россия одна из самых маленьких стран по углеродоемкости в энергетике. Мировой вклад электроэнергетики в производства СО2 составляет 36%. Как отмечает эксперт, электроэнергетика самый крупный источник парникового газа, а самый крупный источник парникового газа внутри электроэнергетики — это угольные электростанции. На газовых станция производится выброс СО2 на 1 кВт·ч в 2,5 раза меньше, чем на угольной станции, поясняет Нигматулин. При этом в России только 15–17% электроэнергии производится на угольных станциях. Это очень низкий показатель, соответственно выбросы в России не большие.

При этом, по мнению эксперта, важно обратить внимание на то, что в Китае 60% угольной энергетики — это самый крупный источник загрязнения в мире. Они производит в 6 раз больше электроэнергии, чем Россия. В Индии 80–85% угольной энергетики, они производят в 1,7 раз больше, чем Россия. Примерно в 4,5 раза производят больше нас США, и у них 30% производства на угле.